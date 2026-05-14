Apre ad Arco un nuovo supermercato che alterna funzionalità e offerta diversificata

Nella cittadina di Arco è stato inaugurato un nuovo supermercato che offre una vasta gamma di prodotti e presenta un design funzionale. L'apertura è avvenuta questa settimana, attirando l'attenzione di residenti e visitatori. Il supermercato si sviluppa su una superficie significativa, con spazi dedicati a diverse categorie di merce. L'evento segna l'inizio di una nuova presenza commerciale nel centro urbano.

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L'apertura di un nuovo polo commerciale rappresenta sempre un evento molto positivo per le comunità coinvolte. Questi posti si trasformano spesso in luoghi frequentati quotidianamente dalla popolazione locale, e non solo, veri e propri centri nevralgici della vita pubblica e sociale. Per questo.🔗 Leggi su Trentotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Il nuovo supermercato che domani apre nel Milanese (con sconti): 50 assunzioni Temi più discussi: Apre ad Arco un nuovo supermercato che alterna funzionalità e offerta diversificata; Giornata europea della sicurezza stradale: il MIT apre le porte ai giovani di on the road; Segantini a Parigi; Benetti apre il cantiere a 100 studenti e lancia un contest di design. Dal Vesuvio a Puerto Madryn fino a Tampere ?, il 2026 apre nuove traiettorie: sentieri che raccontano il vulcano, un parco di barriere artificiali che rinnova l’esplorazione del mare e una città dove natura e innovazione convivono . Uno sguardo che si al x.com Arte contemporanea nel sottosuolo di Napoli: il Purgatorio ad Arco come spazio di riscritturaCome tutte le discese in uno spazio ipogeo, l’accesso alla chiesa inferiore del Complesso monumentale del Purgatorio ad Arco, a Napoli, somiglia a un’immersione. A ogni angusto scalino, l’aria diventa ... exibart.com Ad Arco l'edizione 26 del Beppe Viola per 48 squadre di pulciniDopo un intenso fine settimana di gare sono 24 le squadre qualificate alla fase finale che si disputerà il 18 gennaio sempre ad Arco Un gol che vale molto più di un risultato: vale un sorriso, ... rainews.it