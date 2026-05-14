L’Associazione nazionale dei consulenti finanziari ha affrontato il tema della gestione del risparmio come mezzo per contrastare lo spopolamento di alcune aree del paese. Durante un recente evento, si è discusso di come il ruolo del consulente finanziario sia cambiato dopo la crisi bancaria, assumendo nuove funzioni per aiutare i clienti a investire in modo più consapevole. Sono stati sollevati interrogativi sulla capacità della consulenza di contribuire alla vitalità dei territori meno popolati.

? Domande chiave Come può la gestione del risparmio fermare lo spopolamento dei territori?. Quali nuove funzioni assume il consulente dopo la crisi delle banche?. Perché il risparmio privato deve diventare un pilastro del welfare locale?. Chi sono i soggetti che trarranno vantaggio dai nuovi servizi di prossimità?.? In Breve Nuovo ruolo del consulente tra assistenza sociale e gestione patrimoniale per famiglie.. Modello operativo basato su team di esperti con competenze generaliste e specialistiche.. Focus su educazione finanziaria per giovani, donne e piccole imprese locali.. Obiettivo creare ecosistema tra istituzioni, imprese, cittadini e terzo settore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Anasf: la consulenza finanziaria per frenare la desertificazione sociale

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