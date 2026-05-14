Amministrative 2026 conclusa la cena di autofinanziamento per Morciano di tutti

Martedì 12 maggio si è tenuta al Garden Pasticceria di Morciano una cena di autofinanziamento organizzata dalla lista civica Morciano di Tutti. Oltre 100 persone hanno partecipato all'evento, incontrando i candidati e ascoltando una presentazione del programma elettorale. La serata ha visto la presenza di sostenitori e cittadini interessati alle prossime amministrative del 2026.

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Si è svolta la cena di autofinanziamento per la lista Morciano di Tutti. Martedì 12 maggio, al Garden Pasticceria di Morciano, erano oltre 100 le persone che sono venute a conoscere i candidati e il programma elettorale della lista civica guidata dal candidato sindaco Pierluigi Autunno. Tra i.🔗 Leggi su Riminitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ravenna libera contro le mafie, il 15 maggio una cena di autofinanziamentoLa Rete di “Libera contro le mafie – Ravenna” ha organizzato una cena di autofinanziamento, che si terrà in via Annibale Carracci 2 (Ravenna),... Amministrative 2026, conclusa la cena di autofinanziamento per Morciano di tuttiSi è svolta la cena di autofinanziamento per la lista Morciano di Tutti. Martedì 12 maggio, al Garden Pasticceria di Morciano, erano oltre 100 le persone che sono venute a conoscere i candidati e il p ... riminitoday.it ’Morciano di Tutti’ si presenta in piazzaOltre 150 persone per il debutto ufficiale della lista civica Morciano di Tutti, in piazza del Popolo. Una folla ... ilrestodelcarlino.it