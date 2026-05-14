Amministrative 2026 conclusa la cena di autofinanziamento per Morciano di tutti
Martedì 12 maggio si è tenuta al Garden Pasticceria di Morciano una cena di autofinanziamento organizzata dalla lista civica Morciano di Tutti. Oltre 100 persone hanno partecipato all'evento, incontrando i candidati e ascoltando una presentazione del programma elettorale. La serata ha visto la presenza di sostenitori e cittadini interessati alle prossime amministrative del 2026.
Si è svolta la cena di autofinanziamento per la lista Morciano di Tutti. Martedì 12 maggio, al Garden Pasticceria di Morciano, erano oltre 100 le persone che sono venute a conoscere i candidati e il programma elettorale della lista civica guidata dal candidato sindaco Pierluigi Autunno. Tra i.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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