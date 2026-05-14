Amat il consigliere Puma denuncia continui disagi sulle linee 731 e 603 | Ritardi oltre le due ore

Un consigliere comunale ha segnalato problemi persistenti nelle linee di autobus 731 e 603, che operano nella zona nord della città. Secondo quanto riferito, i mezzi subiscono frequentemente ritardi superiori alle due ore, causando notevoli disagi ai passeggeri. È stata inviata una comunicazione ufficiale al sindaco, all'assessore ai trasporti e al direttore generale dell’azienda di trasporto pubblico, evidenziando il protrarsi di questa situazione critica. La questione riguarda il continuo disagio per gli utenti di queste tratte.

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