Amat il consigliere Puma denuncia continui disagi sulle linee 731 e 603 | Ritardi oltre le due ore
Un consigliere comunale ha segnalato problemi persistenti nelle linee di autobus 731 e 603, che operano nella zona nord della città. Secondo quanto riferito, i mezzi subiscono frequentemente ritardi superiori alle due ore, causando notevoli disagi ai passeggeri. È stata inviata una comunicazione ufficiale al sindaco, all'assessore ai trasporti e al direttore generale dell’azienda di trasporto pubblico, evidenziando il protrarsi di questa situazione critica. La questione riguarda il continuo disagio per gli utenti di queste tratte.
"Ho trasmesso una nota ufficiale al sindaco, all'assessore Maurizio Carta e al direttore generale dell’Amat per denunciare il gravissimo disservizio che continua a colpire i cittadini della zona nord della città, costretti a subire ritardi superiori alle due ore sulle linee autobus 731 e 603. Una. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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