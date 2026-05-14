Almanacco | Venerdì 15 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 15 maggio è il 135° giorno del calendario gregoriano, con 230 giorni ancora da trascorrere alla fine dell’anno. In questa data si ricordano eventi storici, compleanni di personaggi noti, un santo e un proverbio del giorno. La giornata si inserisce nel calendario come un punto di riferimento per le ricorrenze e le curiosità legate a questa data. Ogni anno, il 15 maggio, si verificano avvenimenti importanti e vengono celebrati diversi festeggiamenti in diverse parti del mondo.

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Venerdì 15 Maggio è il 135° giorno del calendario gregoriano. Mancano 230 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Sant’IsidoroProverbio di MaggioNé di Maggio né di maggione, non ti levare il pelliccioneISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAYAccadde Oggi1918 – Le poste statunitensi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Almanacco | Venerdì 1 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno Temi più discussi: 15 Maggio: oroscopo segno per segno e almanacco; Al via da venerdì 15 maggio il 25º seminario nazionale di Gnomonica; Venerdì 8 Maggio | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno; Almanacco | Lunedì 11 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno. Cantina Moros ospita La bambina che portava pazienza Venerdì 15 Maggio veglienews.com/cantina-moros-… via @veglienews - Veglie nel Mondo x.com Meteo, 14-15 maggio con maltempo e temporali: le previsioniAlta pressione assente: prosegue il flusso di perturbazioni. Venti intensi e temperature sotto la norma. Le previsioni meteo del 14-15 maggio ... meteo.it Meteo Veneto, le previsioni per giovedì 15 maggio: nuvolosità sparsaDi seguito le previsioni del meteo per giovedì 15 maggio, e la tendenza per venerdì 16 maggio nelle sette province del Veneto. Giovedì nuvolosità sparsa. Temperature minima di 14 °C e massima di 25 °C ... corrieredelveneto.corriere.it