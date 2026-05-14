Almanacco | Giovedì 14 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 14 maggio è il 134º giorno dell'anno nel calendario gregoriano, o il 135º negli anni bisestili, e sono ancora 231 i giorni che mancano alla fine dell’anno. In questa data, si ricordano eventi storici, si celebrano alcuni compleanni e si presenta il santo del giorno. È anche presente un proverbio associato a questa giornata, che accompagna il ricordo di fatti e tradizioni legate a questa data.

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Il 14 maggio è il 134º giorno del calendario gregoriano (il 135º negli anni bisestili). Mancano 231 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San Mattia apostolo.Proverbio di MaggioIl maggio non dura mai sette mesiISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAYAccadde oggi1643 - A soli quattro anni.🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Almanacco | Giovedì 7 Maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno Temi più discussi: Giovedì 14 Maggio | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno; Almanacco | Giovedì 14 Maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Almanacco 14 maggio | Accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Almanacco | Giovedì 14 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno. L'Almanacco de Il Cittadino Canadese! Oggi è giovedì 7 maggio 2026. SANTI DEL GIORNO: Santa Flavia Domitilla; San Flavio e Sant’Agostino di Nicomedia; Santa Virginia... Per saperne di più: cittadino.ca/lalmanacco-quo… #BuongiornoATutti #calendar x.com Almanacco | Giovedì 14 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno1977 - A Milano, durante le manifestazioni di protesta in seguito all'uccisione di Giorgiana Masi del 12 maggio, un gruppo di autonomi apre il fuoco sulle forze dell'ordine, ferendo gravemente il ... pisatoday.it Giovedì 14 maggio: la frase del buongiorno, il santo, l'oroscopo e il proverbio del giornoOggi è il 14 maggio 2026 e si festeggia Santa Mattia. L'augurio per questa giornata e l'oroscopo segno per segno. Scopri quale giornata si celebra oggi ... nostrofiglio.it