All' Eur ecco l' 11esima edizione di Sport in Famiglia L' appuntamento dal 15 al 17 maggio
Dal 15 al 17 maggio 2026, il Parco Centrale del Lago dell’EUR a Roma sarà il luogo di svolgimento dell’11ª edizione di “Sport in Famiglia”. Si tratta di un evento sportivo gratuito che si tiene ogni anno nella capitale e coinvolge diverse discipline sportive. Per tre giorni, il parco ospiterà attività aperte a tutte le età, con spazi dedicati a bambini, adulti e famiglie. L’evento si svolge nel contesto di un fine settimana dedicato allo sport e alla partecipazione popolare.
Roma torna protagonista dello sport con l'11ª edizione di “Sport in Famiglia” al Parco Centrale del Lago dell'EUR dal 15 al 17 maggio 2026 per tre giorni tra sport, benessere, inclusione e sostenibilità Dal 15 al 17 maggio 2026 il Parco Centrale del Lago dell’EUR a Roma, ospiterà l’11ª edizione di “Sport in Famiglia”, uno tra i più importanti eventi sportivi gratuiti della Capitale. La manifestazione, realizzata con il supporto di EUR SpA, si conferma tra gli appuntamenti più attesi del calendario cittadino. Per tre giorni, il Parco Centrale del Lago dell’EUR si trasformerà in un grande spazio aperto dedicato allo sport e alla partecipazione, dove i cittadini, le famiglie e i giovani potranno vivere un’esperienza diretta tra attività, dimostrazioni e prove gratuite. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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