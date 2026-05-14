All' Eur ecco l' 11esima edizione di Sport in Famiglia L' appuntamento dal 15 al 17 maggio

Dal 15 al 17 maggio 2026, il Parco Centrale del Lago dell’EUR a Roma sarà il luogo di svolgimento dell’11ª edizione di “Sport in Famiglia”. Si tratta di un evento sportivo gratuito che si tiene ogni anno nella capitale e coinvolge diverse discipline sportive. Per tre giorni, il parco ospiterà attività aperte a tutte le età, con spazi dedicati a bambini, adulti e famiglie. L’evento si svolge nel contesto di un fine settimana dedicato allo sport e alla partecipazione popolare.

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