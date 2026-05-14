Allagamenti e grandine flagellano il Goriziano oltre 60 richieste di soccorso

Nella sera di giovedì 14 maggio, un forte maltempo ha interessato il territorio goriziano, con piogge molto intense e grandinate che hanno causato allagamenti e danni. Oltre 60 richieste di intervento sono state registrate dai servizi di soccorso, che sono intervenuti in diverse zone della zona. Le precipitazioni hanno provocato problemi alle strade e alla rete idrica, rendendo necessarie numerose operazioni di soccorso. Nessuna informazione è ancora stata diffusa riguardo a eventuali feriti o danni più gravi.

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Una violenta ondata di maltempo caratterizzata da piogge torrenziali e intense grandinate ha colpito l'isontino nella serata di giovedì 14 maggio. La perturbazione ha messo in ginocchio la viabilità e causato pesanti disagi alla popolazione saturando le linee d'emergenza.I numeriLa sala operativa. 🔗 Leggi su Udinetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Goriziano, 60 interventi dei Vigili del Fuoco per pioggia e grandine? Punti chiave Come hanno gestito i soccorritori l'ondata di chiamate simultanee? Quali zone del territorio sono state le più colpite dalla grandine?... Allagamenti e grandine flagellano il Goriziano, oltre 60 richieste di soccorso ift.tt/TMhBpFW ift.tt/AymNn6C x.com Maltempo estremo, supercelle con grandine e acqua alta: colpito il Friuli orientaleGrandine, allagamenti e raffiche di vento in Fvg: supercella sull’Isontino, 134 segnalazioni al 112 e nuovi rovesci attesi. nordest24.it Grandine e maltempo: alberi e coperture divelti dal vento, allagamenti e strade imbiancate. Novanta interventi dei vigili del fuocoVENETO - Una perturbazione rapidissima ma molto violenta ha attraversato nel pomeriggio e nella serata di lunedì 11 maggio il Veneto, lasciando dietro di sé una ... ilgazzettino.it