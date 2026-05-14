Alla Croce Bianca diritto di superficie per 30 anni Ma per lo stadio 90 anni L' affondo di Grasso
Una decisione del tribunale ha concesso alla Croce Bianca un diritto di superficie di 30 anni, mentre lo stadio cittadino rimane sotto gestione per 90 anni. La vicenda ha attirato l’attenzione su questioni legate alla durata delle concessioni e alle proprietà degli immobili pubblici. Nel frattempo, si sottolinea come il volontariato locale rappresenti una risorsa fondamentale, soprattutto nel settore sanitario, contribuendo in modo significativo ai servizi offerti alla comunità.
“Arezzo ha una grande tesoro: il suo volontariato. In ogni ambito, ma soprattutto in quello sanitario. Eppure c’è chi lo sacrifica e lo umilia”, a sostenerlo Giovanni Grasso, capolista di Casa Riformista, lista a sostegno del candidato Vincenzo Ceccarelli che parla di "un caso clamoroso che svela. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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Argomenti più discussi: Alla Croce Bianca diritto di superficie per 30 anni. Ma per lo stadio 90 anni. L'affondo di Grasso; Casa Riformista: Se vinciamo le elezioni, porteremo anche la Croce Bianca a 90 anni di diritto d’uso; Stadio e sede Croce Bianca, c’è una inaccettabile discriminazione. Poi la precisazione di Grasso; Merelli: Chi fa interventi sui media in politica deve sapere di cosa si parla.
Stadio e Croce Bianca, botta e risposta tra Giovanni Grasso e Alberto Merelli. Tutto si basa sulle diverse concessioni che, sottolinea Merelli, rispondono a criteri diversi quindi non sono paragonabili. #Teletruria #News facebook