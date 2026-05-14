Alla Croce Bianca diritto di superficie per 30 anni Ma per lo stadio 90 anni L' affondo di Grasso

Una decisione del tribunale ha concesso alla Croce Bianca un diritto di superficie di 30 anni, mentre lo stadio cittadino rimane sotto gestione per 90 anni. La vicenda ha attirato l’attenzione su questioni legate alla durata delle concessioni e alle proprietà degli immobili pubblici. Nel frattempo, si sottolinea come il volontariato locale rappresenti una risorsa fondamentale, soprattutto nel settore sanitario, contribuendo in modo significativo ai servizi offerti alla comunità.

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