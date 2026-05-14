Alessandra Amoroso è nella cool mom era | i suoi look nascondono un omaggio a Penny
Alessandra Amoroso è tornata sui social, dichiarando di essere nella sua "cool mom era". Qual è l'omaggio glamour a Penelope che ha nascosto nei suoi look?. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Il tatuaggio di Alessandra Amoroso per sempre famoso #TIMBattitiLive x.com
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