Alessandra Mussolini ha un malore nella casa del Grande Fratello | È stata soccorsa
Durante una diretta del Grande Fratello Vip, una concorrente ha avuto un malore e si è accasciata al suolo. Immediatamente è intervenuto lo staff medico, che ha prestato i primi soccorsi. Dopo alcuni minuti, il personale ha comunicato che la concorrente sta bene e si è ripresa. La produzione ha confermato che non ci sono state conseguenze gravi e che l’episodio si è risolto senza ulteriori complicazioni.
Alessandra Mussolini ha avuto un malore nella casa del Grande Fratello Vip. La concorrente si è accasciata al suolo, è stata immediatamente soccorsa dallo staff medico, che comunica: "Ora sta bene". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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