Aldo Moro ti voglio bene

È stato pubblicato un nuovo libro scritto da Raffaele Porta, ex professore ordinario di biochimica alla Federico II e con precedenti incarichi di assessore in provincia e nel comune di Napoli. Il titolo del volume è “Aldo Moro ti voglio bene”. Porta ha scritto questo libro, che si concentra su un messaggio di affetto nei confronti di Aldo Moro, figura politica italiana. La pubblicazione è stata annunciata di recente e ha suscitato interesse tra i lettori.

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