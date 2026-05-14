Aldo Moro ti voglio bene
È stato pubblicato un nuovo libro scritto da Raffaele Porta, ex professore ordinario di biochimica alla Federico II e con precedenti incarichi di assessore in provincia e nel comune di Napoli. Il titolo del volume è “Aldo Moro ti voglio bene”. Porta ha scritto questo libro, che si concentra su un messaggio di affetto nei confronti di Aldo Moro, figura politica italiana. La pubblicazione è stata annunciata di recente e ha suscitato interesse tra i lettori.
"Aldo Moro ti voglio bene" il titolo del libro di Raffaele Porta già professore ordinario di biochimica alla Federico II e più volte assessore in provincia e comune di Napoli. Non una nuova inchiesta ma un tentativo di raccontare in modo organico le varie fasi del rapimento e assassinio di Aldo Moro. Un racconto che rappresenta lo sforzo di mettere al posto giusto le tessere di un puzzle ad oggi ancora incompleto. Tessere emerse nel corso degli ultimi 50 anni a seguito di indagini, testimonianze, interviste, confessioni, processi, inchieste parlamentari e giornalistiche riguardanti persone coinvolte direttamente o indirettamente in questa tragica vicenda. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Fabrizio Moro - Comunque mi vedi (Official Video)
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