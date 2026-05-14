Alaves-Barcellona | commenti aggiornamenti gol e statistiche mentre i campioni si dirigono a Vitoria

Da justcalcio.com 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera si gioca la partita tra Alaves e Barcellona, con i campioni che si preparano a trasferirsi a Vitoria. Mentre il web si concentra sui commenti e sugli aggiornamenti, l’allenatore del Barcellona ha dichiarato che la squadra non sentirà gli effetti di una vittoria precedente. La sfida si presenta come un’occasione per i blaugrana di consolidare la posizione in classifica contro un avversario in difficoltà, che lotta per evitare la retrocessione.

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2026-05-13 21:30:00 Il web non parla d’altro: L’allenatore del Barcellona Hansi Flick insiste che non ci saranno postumi di una sbornia per il titolo quando la sua squadra stasera andrà contro l’Alaves, minacciato di retrocessione. Il Barça ha conquistato il titolo della Liga con una vittoria di routine contro il travagliato Real Madrid domenica, ma Flick è fiducioso che continuerà a esibirsi a Vitoria avendo fissato un nuovo obiettivo per le restanti tre partite della stagione. Dice: “Il nostro obiettivo è arrivare a 100 punti, e per questo bisogna vincere tre partite. Abbiamo festeggiato tanto ma è anche possibile continuare a giocare bene”.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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