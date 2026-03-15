Barcellona-Siviglia | commenti aggiornamenti gol e statistiche mentre la capolista cerca vendetta

Questo pomeriggio il Barcellona ospita il Siviglia in una partita valida per la stagione 2026. Sono attesi commenti, aggiornamenti, gol e statistiche mentre entrambe le squadre cercano di ottenere un risultato importante. La partita si svolge in un momento di grande attenzione, con i tifosi e gli appassionati pronti a seguire ogni dettaglio dell’incontro.

2026-03-15 16:45:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Questo pomeriggio il Barcellona ospita il Siviglia. Segui tutta l’azione del Camp Nou con il nostro commento in diretta. Il Barcellona cercherà di vendicare l’umiliante sconfitta nella partita di ritorno, quando ospiterà il Siviglia questo pomeriggio. Gli uomini di Hansi Flick sono stati battuti 4-1 al Ramon Sanchez Pizjuan a ottobre:??una delle sole quattro sconfitte subite dal Barça in campionato in questa stagione. Entrano in partita sperando in una prestazione migliore di quella ottenuta contro il Newcastle a metà settimana con il rigore in extremis di Lamine Yamal che ha evitato la sconfitta in Champions League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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