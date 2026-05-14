Al via a Milano ReNest | Dalle radici al futuro un viaggio dentro al cibo

A Milano è stato lanciato ReNest, un evento che invita a esplorare il rapporto tra cibo e società. La manifestazione si concentra su come le scelte alimentari siano diventate un aspetto centrale della vita quotidiana e come il modo di consumare alimenti sia in evoluzione. Durante l’iniziativa si affrontano temi legati alla provenienza, alla produzione e alle abitudini alimentari, offrendo uno sguardo sulle trasformazioni che coinvolgono il settore alimentare e il modo in cui le persone si relazionano con il cibo.

Il cibo oggi non è più solo nutrimento, è una scelta. E il modo in cui lo scegliamo, lo consumiamo e lo viviamo sta cambiando. Cresce infatti l'attenzione verso temi come qualità dell’alimentazione, sostenibilità, attenzione alla filiera, spreco alimentare e trasparenza. Secondo recenti dati. 🔗 Leggi su Today.it

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A Milano ReNest, un viaggio dentro al cibo. x.com

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