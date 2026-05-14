Al Palaroma di Montesilvano il fine settimana con le gare di Rainbow Gym Csen Nazionale
Al Palaroma di Montesilvano si svolgeranno nel fine settimana le gare di Rainbow Gym Csen Nazionale. L'evento segue le competizioni di paraciclismo disputate nel weekend precedente, portando nuovamente atleti e appassionati nel centro sportivo della città. Le competizioni coinvolgeranno diverse categorie e discipline, attirando partecipanti da tutta Italia. La manifestazione si svolge in un contesto di eventi sportivi che si susseguono nel periodo, offrendo un’opportunità di confronto tra le diverse squadre e atleti.
Dopo i mondiali ci paraciclismo dello scorso fine settimana, a Montesilvano tornano i grandi eventi sportivi. Dal 15 al 17 marzo infatti il Palaroma diventerà la casa della Finale nazionale di Rainbow Gym Csen Nazionale, l’evento che celebra la ginnastica artistica di base e il talento delle. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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Si parla di: Scheda squadra Montesilvano Futsal Club.
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