Al David di Donatello il malcontento è feroce contro il Governo sui sussidi ma per gli operatori del Cinema è arrivato il momento di sottoporsi ad un’autocritica

Al David di Donatello, il dibattito tra gli operatori del cinema ha evidenziato un forte malcontento nei confronti delle misure di sostegno del Governo. Mentre il settore si confronta con le criticità legate ai fondi pubblici, si è aperto anche un momento di analisi interna tra i professionisti del cinema italiano. Il settore, noto per ricevere tra i più alti sussidi in Europa, si sta interrogando sulla propria capacità di adattarsi alle sfide attuali e sulla propria gestione delle risorse pubbliche.

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C’era una volta la Roma felliniana, l’atmosfera pacifica e al tempo stesso turbolenta sotto le lunghe ombre proiettate dai palazzi dell’EUR e sapientemente colte dalla cinepresa di Antonioni. L’inquietudine negli occhi di un Alain Delon nella Rimini tenebrosa e borghese raccontata ne La Prima Notte di Quiete, certe questioni terrificanti ma necessarie al fine di narrare la psicosi collettiva destinata ad affliggere la gente. Quel cinema colto ma popolare, che piaceva tanto all’alto borghese con discendenze nobiliari quanto all’operaio stremato, e vi si riconoscevano entrambi. Siamo ancora in grado di ambire a un’analoga qualità, che talvolta... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Al David di Donatello il malcontento è feroce contro il Governo sui sussidi, ma per gli operatori del Cinema è arrivato il momento di sottoporsi ad un’autocritica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento David di Donatello: il cinema si ribella contro i tagli al fondo? Cosa sapere Professionisti del cinema si mobilitano contro i tagli ai fondi in vista dei David di Donatello. Sal da Vinci è l'artista più ascoltato. Senza la richiesta di aiuti di Stato, senza piagnistei, senza sermoni politici come ai David di Donatello. Forse non piace al circoletto vip, ma piace al pubblico. Orgoglio napoletano. #Eurovision x.com David di Donatello 2026, il film piccolo Le città di Pianura batte tutti e trionfa a CinecittàIn questo articolo seguiremo in tempo reale l’annuncio di tutti i vincitori dei David di Donatello 2026: dai giganti come Valerio Mastandrea, Claudio Santamaria e Toni Servillo, impegnati in una gara ... newscinema.it David di Donatello 2026, tutti i vincitori: da Le città di pianura ad Aurora QuattrocchiLeggi su Sky TG24 l'articolo David di Donatello 2026, tutti i vincitori: da Matilda De Angelis ad Aurora Quattrocchi ... tg24.sky.it