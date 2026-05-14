Aiuto dal Comune alle Cra rimborso fino a 4,10 euro per ogni giorno di permanenza

Il Comune di Ferrara ha annunciato un sostegno economico destinato alle residenze per anziani accreditate, offrendo un rimborso fino a 4,10 euro per ogni giorno di soggiorno. La misura mira a ridurre i costi a carico delle famiglie che hanno i propri familiari nelle case di riposo. La decisione riguarda le strutture convenzionate e prevede l’erogazione di fondi per supportare le spese di gestione.

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Il Comune di Ferrara mette in campo un aiuto concreto per alleggerire il peso delle rette delle strutture residenziali per anziani accreditate sulle famiglie. È infatti disponibile un sostegno economico destinato ai nuclei con redditi medio-bassi, attraverso un rimborso per il pagamento dei.🔗 Leggi su Ferraratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: In questo comune in provincia di Como fino a 389 euro alle famiglie per ogni nuovo nato Argomenti più discussi: Aiuto dal Comune alle Cra, rimborso fino a 4,10 euro per ogni giorno di permanenza; Il 5 per mille ai servizi sociali del Comune di Oristano; Non costa nulla. Aiuta molto, il 5 per mille al Comune di Vicenza per le famiglie con minori in difficoltà; Voucher nidi estivi luglio 2026: al via il sostegno alle famiglie. Aiuto dal Comune alle Cra, rimborso fino a 4,10 euro per ogni giorno di permanenza x.com Aiuto alle famiglie a rischio sfratto. Comune in campoUn sostegno alle famiglie in difficoltà. L’Amministrazione ha deciso di integrare il fondo regionale con 40mila euro comunali, portando a 50mila euro complessive le risorse destinate al contrasto ... ilgiorno.it