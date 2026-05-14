Aiuto dal Comune alle Cra rimborso fino a 4,10 euro per ogni giorno di permanenza
Il Comune di Ferrara ha annunciato un sostegno economico destinato alle residenze per anziani accreditate, offrendo un rimborso fino a 4,10 euro per ogni giorno di soggiorno. La misura mira a ridurre i costi a carico delle famiglie che hanno i propri familiari nelle case di riposo. La decisione riguarda le strutture convenzionate e prevede l’erogazione di fondi per supportare le spese di gestione.
Il Comune di Ferrara mette in campo un aiuto concreto per alleggerire il peso delle rette delle strutture residenziali per anziani accreditate sulle famiglie. È infatti disponibile un sostegno economico destinato ai nuclei con redditi medio-bassi, attraverso un rimborso per il pagamento dei.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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