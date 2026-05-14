Ai Musei Capitolini c’è un quadro che cambia davanti ai tuoi occhi | serve una torcia per vedere il segreto nascosto

Dal 13 maggio al 1° novembre 2026, i Musei Capitolini ospitano la mostra intitolata “ANGELI. Messaggeri, custodi e viandanti”. L'esposizione presenta un quadro particolare che richiede l'uso di una torcia per scoprire un segreto nascosto, offrendo ai visitatori l'opportunità di esplorare secoli di arte e spiritualità. La mostra illustra il ruolo simbolico degli angeli come figure di confine tra il mondo umano e quello divino.

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Dal 13 maggio al 1° novembre 2026 i Musei Capitolini ospitano “ANGELI. Messaggeri, custodi e viandanti”, una mostra che attraversa secoli di arte e spiritualità raccontando il ruolo simbolico degli angeli come figure di confine tra umano e divino. Ma tra dipinti, sculture e capolavori dal Medioevo al contemporaneo, c’è un’opera che più delle altre riesce a sorprendere il pubblico perché cambia letteralmente davanti agli occhi di chi la osserva. Si tratta de L’Angelo del Signore (1994) di Veronica Piraccini, una creazione che non si limita a essere contemplata, ma che si “attiva” grazie all’intervento diretto del visitatore. L’opera che si rivela con la luce.🔗 Leggi su Funweek.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate La chiesa d’acciaio che svanisce davanti ai tuoi occhi: la Doorkijkkerk di BorgloonNel cuore della campagna fiamminga, tra i frutteti della regione di Haspengouw, sorge qualcosa che sfida ogni categoria: una chiesa che c’è e non... Temi più discussi: Ai Musei Capitolini gli angeli messaggeri, custodi o viandanti: una mostra con opere da Guercino ai contemporanei; Ai Musei Capitolini c’è un quadro che cambia davanti ai tuoi occhi: serve una torcia per vedere il segreto nascosto; Angeli ai Musei Capitolini, da Pietro da Cortona al contemporaneo; Ai Musei Capitolini la mostra Angeli: un viaggio tra arte e spiritualità dedicato a Papa Francesco. Marilena Comite (@ComiteMarilena) / Posts / X x.com Ai Musei Capitolini c’è un quadro che cambia davanti ai tuoi occhi: serve una torcia per vedere il segreto nascostoDal 13 maggio al 1° novembre 2026 i Musei Capitolini ospitano ANGELI. Messaggeri, custodi e viandanti, una mostra che attraversa secoli di arte e ... funweek.it Musei Capitolini, mostra sugli Angeli per Papa Francesco fino al 1° novembreAi Musei Capitolini apre Angeli, mostra dedicata a Papa Francesco: opere dal Medioevo al contemporaneo fino al 1° novembre 2026 ... ilquotidianodellazio.it