Nella mattina di giovedì 14 maggio si è spento all'ospedale San Luca di Lucca don Gloria Antonio Giannetti, parroco per cinquant'anni in Alta Garfagnana. La notizia ha suscitato dolore tra i membri della comunità religiosa e i fedeli che lo conoscevano. La sua presenza è stata costante in quella zona, dove ha officiato messe e svolto il suo ruolo pastorale per numerosi anni. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la parrocchia e il territorio.

Lucca, 14 maggio 2026 – Lutto nella Chiesa di Lucca. È morto stamattina, giovedì 14 maggio, all'ospedale San Luca di Lucca don Gloria Antonio Giannetti, da tempo provato dalla malattia. Aveva 79 anni. La salma è esposta dal pomeriggio nell'obitorio di Campo di Marte. Da domattina, venerdì 15 maggio, sarà invece esposta nella chiesa di Gramolazzo dove le esequie saranno celebrate sabato mattina, 16 maggio, alle ore 10. L’arcivescovo Paolo Giulietti, in questo momento di lutto, così si esprime: "Ricordiamo tutti con gratitudine il lungo servizio che don Gloria Antonio ha offerto alla Chiesa in Alta Garfagnana: ha vissuto con uno stile semplice e nella cordialità verso tutta la gente”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a don Gloria Antonio Giannetti, per 50 anni parroco in Alta Garfagnana

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