Acquaticità e inclusione al via i corsi gratuiti per minori tra Taranto e San Vito

Sono iniziati i corsi gratuiti dedicati ai minori tra Taranto e San Vito, focalizzati sull’acquaticità e l’inclusione. Il progetto, chiamato “BES-T Community in Best Practice”, è stato selezionato da “Con i Bambini” e fa parte di un fondo rivolto a contrastare la povertà educativa tra i giovani. Le attività sono rivolte ai bambini e ragazzi di entrambe le località, con l’obiettivo di promuovere momenti di aggregazione e apprendimento attraverso pratiche sportive e sociali sostenute da enti locali e associazioni.

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Tarantini Time Quotidiano Prosegue con nuove attività “BES-T Community in Best Practice”, il progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, con iniziative rivolte ai minori di Taranto e provincia. Tra queste, i corsi gratuiti di acquaticità curati dall’associazione “Enjoy your dive”, partner del progetto, che dopo la fase invernale svolta presso la piscina Mediterraneo Village si sposteranno, con l’arrivo della stagione estiva, sul litorale di San Vito, tra Viale del Tramonto e Baia delle Zagare, in base alle condizioni del mare. Le attività si terranno nelle ore mattutine dal... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Acquaticità e inclusione, al via i corsi gratuiti per minori tra Taranto e San Vito ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Taranto: nel quartiere San Vito “emergenza urbana” per varie strade SegnalazioneDi seguito il comunicato: Non è più una semplice segnalazione, ma una vera e propria emergenza urbana strutturale quella che i residenti del... Talsano-Lama-San Vito: comitato per diventare un Comune autonomo Frazioni di TarantoDi seguito il comunicato: Dallo scorso 13 febbraio, giorno in cui si è costituito il Comitato civico per l'autonomia amministrativa delle Treterre, è...