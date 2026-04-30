I residenti del quartiere San Vito a Taranto hanno segnalato da tempo condizioni di disagio che definiscono come un'emergenza urbana strutturale. Le comunicazioni ufficiali inviate alla Polizia Municipale evidenziano problemi diffusi lungo diverse strade del quartiere, che richiedono interventi immediati per affrontare la situazione. La segnalazione, che si è evoluta da semplice richiesta a denuncia di emergenza, evidenzia le difficoltà quotidiane vissute dai cittadini.

Di seguito il comunicato: Non è più una semplice segnalazione, ma una vera e propria emergenza urbana strutturale quella che i residenti del quartiere San Vito di Taranto stanno denunciando da tempo attraverso comunicazioni ufficiali inviate alla Polizia Municipale. Le criticità riguardano un’ampia porzione del quartiere: via Scorfani, via Aragoste, via Latterini, via Menole, via Calamari, via Balene, via Pagelli, via Vizzarro* oltre a numerose altre strade interne, tutte accomunate da una caratteristica tecnica ben precisa: larghezza ridotta (tra i 4,50 e i 5 metri) e doppio senso di marcia. Unica eccezione è Viale Ionio, dove i parcheggi risultano regolarmente tracciati con strisce blu.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Taranto: nel quartiere San Vito “emergenza urbana” per varie strade Segnalazione

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