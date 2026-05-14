Abbazia di Praglia | tra silenzio storia e la meraviglia della biblioteca

Una visita guidata alla Abbazia di Praglia permette di scoprire uno dei complessi monastici più noti dei Colli Euganei. L'edificio si distingue per il suo silenzio e la sua lunga storia, offrendo anche l’opportunità di esplorare la biblioteca, considerata una delle sue caratteristiche più affascinanti. La struttura si presenta come un esempio di architettura religiosa nel territorio veneto, con elementi che risalgono a diversi secoli.

Una visita guidata alla suggestiva Abbazia di Praglia, uno dei complessi monastici più affascinanti dei Colli Euganei. Immersa nel verde e ancora oggi abitata dalla comunità benedettina, l’abbazia rappresenta un luogo dove arte, storia e spiritualità convivono in perfetto equilibrio. Il percorso.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Abbazia di Praglia, Padova. x.com

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