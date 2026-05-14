A2A | Piemonte nel 2025 investiti in infrastrutture 60 mln piu’ che raddoppiati rispetto a 2024
Nel 2025, l’azienda prevede di investire 60 milioni di euro in infrastrutture nel Piemonte, un importo più che raddoppiato rispetto ai 32 milioni del 2024 e più che triplicato rispetto ai 17 milioni del 2023. Complessivamente, il valore economico distribuito sul territorio raggiungerà i 170 milioni di euro. La maggior parte degli investimenti, 36,7 milioni di euro, sarà destinata a progetti legati all’ambiente, con un incremento del 123% rispetto all’anno precedente.
170 mln il valore economico distribuito sul territorio Sessanta milioni gli investimenti in infrastrutture, quasi raddoppiati rispetto al 2024 (32 milioni) e più che triplicati rispetto al 2023 (17milioni), di cui la quota maggioritaria, 36,7 mln (+123%) destinata all’ambiente, seguita dalla. 🔗 Leggi su Today.it
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I investimenti di A2A nelle infrastrutture e negli impianti della regione Piemonte hanno raggiunto i 60 milioni di euro nel 2025, più del triplo rispetto al 2023. Il valore economico generato dall’azienda sul territorio ammonta a 170 milioni di euro,... x.com
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