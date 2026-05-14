A Trento una sentenza sui figli di stranieri naturalizzati ora preoccupa il Viminale

A Trento è stata emessa una sentenza riguardante i figli di un padre straniero diventato cittadino italiano, che ha avuto sei figli minorenni. Secondo la decisione, solo due di questi figli sono riconosciuti come cittadini italiani, mentre gli altri quattro non lo sono. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra le autorità del Viminale, che ora valutano le implicazioni legali e amministrative di questa sentenza. La questione riguarda i criteri di cittadinanza applicati ai figli di persone naturalizzate.

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