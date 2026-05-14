A Trento una sentenza sui figli di stranieri naturalizzati ora preoccupa il Viminale
A Trento è stata emessa una sentenza riguardante i figli di un padre straniero diventato cittadino italiano, che ha avuto sei figli minorenni. Secondo la decisione, solo due di questi figli sono riconosciuti come cittadini italiani, mentre gli altri quattro non lo sono. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra le autorità del Viminale, che ora valutano le implicazioni legali e amministrative di questa sentenza. La questione riguarda i criteri di cittadinanza applicati ai figli di persone naturalizzate.
Una famiglia, un padre diventato cittadino italiano e sei figli minorenni. Ma per lo Stato solo due sono italiani, gli altri no. È il paradosso finito davanti al Tribunale civile di Trento, che con una sentenza del 6 maggio ha riconosciuto la cittadinanza italiana a quattro minori siriani nati all’estero, figli di un rifugiato poi naturalizzato. Una decisione che interviene direttamente sugli effetti della riforma approvata nel 2025: il blocco, o la sospensione, delle pratiche per i figli di persone straniere diventate italiane per naturalizzazione. La famiglia in questione si era stabilita a Trento nel gennaio 2018. Nel 2023 alla coppia nascono in Italia altri due figli, due gemelli. 🔗 Leggi su Open.online
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