A Mind si misura sull' impatto reale ' Together beyond' ?
A Milano, il 14 maggio, si è parlato di come A Mind stia evolvendo da una semplice piattaforma di open innovation a un modello di collaborazione che mira a trasformare ricerca, tecnologia e visione industriale in progetti concreti. L'evento ha messo in evidenza un approccio orientato a risultati tangibili e a un impatto reale, andando oltre le nozioni di innovazione aperta. Durante l'incontro, sono stati presentati esempi di iniziative e progetti in corso, con un focus sulla capacità di tradurre le idee in applicazioni pratiche.
Milano, 14 mag. (Adnkronos) - Non più soltanto open innovation, ma un modello di collaborazione capace di tradurre ricerca, tecnologia e visione industriale in progetti concreti. È questo il messaggio emerso da 'Together beyond', l'evento promosso da Federated Innovation @Mind all'Auditorium di Cascina Triulza nell'ambito della Mind Innovation Week 2026. Davanti a imprese, startup, università e istituzioni, la mattinata ha acceso il confronto su tre grandi trasformazioni che stanno ridefinendo economia e società: l'intelligenza artificiale applicata al business, le nuove frontiere della salute e della longevity e il futuro degli spazi urbani. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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