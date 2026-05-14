A maggio oltre settemila posti di lavoro ma le imprese faticano ad assumere
A maggio 2026 in provincia di Padova sono state segnalate 7.020 nuove opportunità di lavoro. Considerando il trimestre da maggio a luglio, il totale delle assunzioni raggiunge le 21.000. Nonostante queste cifre, molte aziende segnalano difficoltà nel trovare candidati disponibili per le posizioni aperte. La rilevazione si basa sui dati raccolti nel registro delle opportunità di lavoro e mostra un andamento positivo rispetto agli mesi precedenti. Tuttavia, il problema della disponibilità di personale rimane presente nel tessuto economico locale.
Sono esattamente 7.020 le opportunità di lavoro in provincia di Padova nel mese di maggio 2026. Se, invece, si considera il trimestre maggio - luglio le occasioni diventano 21.630. Dunque, le possibilità di lavoro tornano a crescere, dopo il calo del mese precedente.Secondo i dati diffusi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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