Firenze, 14 maggio 2026 – Arriva per la prima volta a Firenze, con l'anteprima al cinema La Compagnia, il documentario “Con la pioggia dentro” di Matteo Berruto, un ritratto del cantautore, chitarrista e produttore musicale Giorgio Canali: l'anteprima sarà il 18 maggio, saranno presenti in sala il regista e il protagonista. Come si legge in una nota si tratta di “un viaggio tra le memorie di una delle figure di spicco nel panorama del rock indipendente italiano che ha profondamente segnato la scena musicale dagli esordi negli anni Novanta fino ad oggi. Tra ricordi nostalgici del passato e il desiderio di vivere intensamente il presente, sempre scandito dalla sua musica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Firenze la prima di 'Con la pioggia dentro' di Matteo Berruto

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