A Certaldo alto arriva Borgo&Musica

A Certaldo alto si svolge la terza edizione di “Borgo&Musica”, una giornata dedicata alla musica dal vivo e alle attività culturali nel borgo medievale. La manifestazione prevede concerti e spettacoli aperti al pubblico, con l’obiettivo di valorizzare il centro storico e coinvolgere la comunità locale. L’evento include anche iniziative di socialità e promozione del territorio attraverso varie attività e partecipazioni.

CERTALDO Al via la terza edizione di “Borgo&Musica“ a Certaldo (nella foto), una giornata interamente dedicata alla musica dal vivo, alla socialità e alla valorizzazione del borgo medievale attraverso concerti, spettacoli, attività culturali e partecipazione del territorio. L’evento promosso dall’associazione Ritmi e Radici Aps con il patrocinio del Comune, si terrà questa domenica dal primo pomeriggio fino alla sera. Il borgo è pronto a trasformarsi in un palcoscenico diffuso capace di accogliere artisti, band, performer, realtà associative locali e pubblico in un’atmosfera conviviale e partecipata. Accanto alla musica dal vivo, il...🔗 Leggi su Lanazione.it

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#dalterritorio #musica @comunecertaldo Domenica 17 maggio 2026 Certaldo Alto ospiterà la terza edizione di Borgo&Musica, una giornata interamente dedicata alla musica dal vivo, alla socialità e alla valorizzazione del borgo medievale. INFO: tinyurl.com/y x.com

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