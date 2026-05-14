A Bergamo si terrà il 17 maggio la sesta edizione della «Maratona fotografica», un evento aperto a chiunque voglia partecipare, indipendentemente dal livello di esperienza. La gara si rivolge sia a professionisti che a semplici appassionati, permettendo di utilizzare sia macchine fotografiche di livello professionale che smartphone. La manifestazione si svolge in vari luoghi della città, coinvolgendo i partecipanti nella realizzazione di scatti in un tempo stabilito.

L’APPUNTAMENTO. Aperta a tutti, professionisti o semplici appassionati, con la macchina professionale o solo uno smartphone. Domenica 17 maggio a Bergamo torna la «Maratona fotografica», per la sesta edizione. Un evento culturale promosso e organizzato da SpazioCam, che unisce fotografia, scoperta del territorio e spirito d’osservazione. La città di Bergamo si trasformerà in un grande set a cielo aperto: dai paesaggi collinari alle vie medievali di Città Alta, dai borghi storici agli scorci più nascosti, i partecipanti saranno chiamati a raccontare la città attraverso il proprio sguardo. La formula della sfida fotografica, ormai consolidata e sempre più apprezzata, resta invariata: i concorrenti avranno otto ore di tempo - dalle 9. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - A Bergamo la sesta edizione della «Maratona fotografica», il 17 maggio

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