730 precompilato | sportelli aperti a Piacenza per il supporto fiscale

A Piacenza sono aperti gli sportelli per il supporto fiscale legato al modello 730 precompilato. I cittadini possono prenotare l’assistenza fisica presso gli uffici di Piazza Casali, con indicazioni su come garantire il rispetto delle norme di sicurezza. Sono inoltre disponibili online il calendario completo dei webinar gratuiti, che si svolgono su Teams. Le informazioni dettagliate permettono di organizzarsi per ricevere aiuto e partecipare agli incontri.

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? Punti chiave Come prenotare l'assistenza fisica a Piazza Casali senza rischiare il posto?. Dove trovare il calendario completo dei webinar gratuiti su Teams?. Chi può beneficiare del supporto diretto dei funzionari dell'Agenzia?. Quando iniziano le sessioni audio per imparare a usare il precompilato?.? In Breve Sportello Piacenza in Piazza Casali 9 operativo il 21 maggio dalle 14:30 alle 18:00.. Prenotazioni obbligatorie via email [email protected] o ai numeri 0523 601201.. Web radio regionale e webinar su Teams attivi dal 18 maggio per supporto digitale.. Iniziative Open Gov Week coordinate con la Regione Emilia-Romagna per inclusione sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 730 precompilato: sportelli aperti a Piacenza per il supporto fiscale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Nuovo 730 precompilato 2026: ecco come cambia il risparmio fiscaleL’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti un modello di dichiarazione dei redditi potenziato, consultabile a partire dal 30... Scudo fiscale con il Modello 730 precompilato, come evitare i controlliNel panorama fiscale italiano, la stagione della dichiarazione dei redditi non è più soltanto un appuntamento con il calcolo delle imposte, ma si è...