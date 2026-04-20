Nuovo 730 precompilato 2026 | ecco come cambia il risparmio fiscale

Da ameve.eu 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dal 30 aprile 2026, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti un nuovo modello di dichiarazione dei redditi precompilato per il 730. Il modello è stato aggiornato e potenziato rispetto alle versioni precedenti, offrendo nuove funzionalità e possibilità di consultazione. La presentazione del modello avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con l’obiettivo di facilitare il processo di dichiarazione dei redditi.

L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti un modello di dichiarazione dei redditi potenziato, consultabile a partire dal 30 aprile 2026. Il nuovo 730 precompilato introduce una struttura più articolata rispetto alla precedente edizione, con l’obiettivo di offrire una gestione più fluida delle scadenze fiscali e delle detrazioni spettanti ai cittadini. La nuova architettura del modulo digitale e le date chiave. Il sistema digitale si prepara a una fase operativa cruciale: dal 30 aprile i residenti potranno accedere al portale ufficiale per visionare i dati già presenti nel modello. Rispetto alla versione dell’anno scorso, il documento proposto risulta più ricco di informazioni, riflettendo una capacità di aggregazione dei dati sempre più capillare.🔗 Leggi su Ameve.eu

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