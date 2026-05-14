730 Precompilato 2026 | Come evitare i controlli

Da urbanpost.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da domani, 14 maggio 2026, inizierà l'invio del modello 730 precompilato per l'anno fiscale 2026. Chi ha già predisposto la dichiarazione potrà riceverla automaticamente, mentre altri dovranno compilare e inviare il documento entro le scadenze previste. Le autorità fiscali hanno adottato nuove procedure per rendere più semplice l'invio e il controllo delle dichiarazioni. Per evitare eventuali verifiche, è importante verificare attentamente i dati inseriti.

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Vuoi ricevere subito i nostri ultimi aggiornamenti? Seguici su Google! Da domani, 14 maggio 2026, parte l’invio del 730 precompilato. È il momento di scoprire come proteggerti dai controlli dell’ Agenzia delle Entrate e compilare correttamente la tua dichiarazione dei redditi. Quando scatta la finestra per inviare il 730. Il 14 maggio 2026 è la data ufficiale in cui l’Agenzia delle Entrate attiva il servizio per trasmettere il modello 730 precompilato. I contribuenti hanno fino al 30 settembre per inviare la dichiarazione, sia senza modifiche che con integrazioni e correzioni sui dati già caricati dal Fisco. La novità principale di quest’anno riguarda i controlli: l’Agenzia della Entrate ha nuove facoltà di verifica e può accedere al sistema della Tessera sanitaria in modo più completo.🔗 Leggi su Urbanpost.it

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