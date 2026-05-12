Con l’inizio della stagione fiscale, milioni di contribuenti italiani si apprestano a inviare il modello 730 precompilato per il 2026. La procedura prevede scadenze precise e alcune novità che riguardano le modalità di presentazione e i controlli automatici. Sono stati introdotti aggiornamenti tecnici e nuove funzionalità, mentre le autorità fiscali si concentrano sui controlli sui dati forniti dai contribuenti.

Con l’apertura della stagione fiscale, milioni di contribuenti italiani si preparano all’invio del 730 precompilato 2026. Grazie alle innovazioni introdotte dall’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione dei redditi è diventata più accessibile, ma richiede comunque un’attenzione certosina. In questa guida aggiornata esploreremo tutto ciò che devi sapere per gestire al meglio i tuoi dati fiscali e ottenere i rimborsi spettanti in tempi record. Chi deve presentare il 730 nel 2026 e quali sono le scadenze. Il modello 730 è lo strumento principale per lavoratori dipendenti e pensionati, ma anche per chi ha percepito indennità come la NASpI nell’anno precedente.🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - 730 Precompilato 2026: guida completa a scadenze, novità e come evitare i controlli

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