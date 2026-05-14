Attualmente sono in corso le operazioni di correzione dei dati presentati tramite il modello 730. Per annullare una pratica già inviata senza incorrere in ulteriori errori, bisogna seguire procedure specifiche indicate dall’Agenzia delle Entrate. La finestra temporale per apportare modifiche in autonomia si conclude dopo la scadenza prevista per la presentazione, che varia in base alla modalità di invio e alle eventuali comunicazioni ricevute.

? Domande chiave Come annullare la pratica già inviata senza commettere nuovi errori?. Quando scade l'ultima possibilità di correggere il 730 in autonomia?. Perché l'errore dopo il 22 giugno obbliga a pagare un professionista?. Quando arriveranno i rimborsi in busta paga dopo le modifiche?.? In Breve Annullamento e re-invio possibili dal 19 maggio con attesa di 24 o 48 ore.. Termine ultimo per correzioni autonome fissato tassativamente al 22 giugno.. Rimborsi visibili nelle buste paga di luglio o nelle pensioni di agosto.. Oltre il 22 giugno occorre modello Redditi o dichiarazione integrativa con professionista.. Dal pomeriggio di questo 14 maggio, i contribuenti possono procedere con la modifica e l’invio dei dati relativi al modello 730.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 730, correzioni in corso: ecco come modificare i dati inviati

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