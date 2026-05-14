Dal 2026, le detrazioni fiscali per i figli a carico potrebbero essere a rischio se il reddito complessivo supera determinati limiti. Si tratta di una soglia stabilita dalla normativa che, se superata, può comportare la perdita delle agevolazioni. Sono considerate entrate extra il reddito da lavoro dipendente, autonomo, pensioni e altre fonti di guadagno che contribuiscono al calcolo del reddito totale. La normativa specifica le cifre massime che un figlio può avere senza influire sulle detrazioni.

? Punti chiave Quanto può guadagnare un figlio senza far perdere le detrazioni?. Quali entrate extra fanno saltare il limite del reddito lordo?. Come evitare di perdere il rimborso sulle spese sanitarie e scolastiche?. Perché un piccolo stipendio a dicembre può annullare tutti i benefici?.? In Breve Soglia 4.000 euro per figli fino a 24 anni e 2.840,51 euro oltre.. Perdita del 19% detrazioni sanitarie, scolastiche e affitti studenti fuori sede.. Limite canone locazione studenti fuori sede fissato a 2.633 euro annui.. Redditi da affitto breve e assegni di ricerca influenzano il calcolo CU.. Nel 2026 la gestione fiscale dei familiari richiede un monitoraggio millimetrico per evitare la perdita totale delle detrazioni a causa del superamento delle soglie di reddito previste dalla normativa italiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 730/2026: rischi detrazioni figli se il reddito supera i limiti

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