730 2026 | dal 14 maggio si apre il portale per le modifiche al precompilato

Dal 14 maggio è aperto il portale per apportare modifiche al modello 7302026 precompilato. Gli utenti possono aggiornare i dati inseriti online e verificare eventuali variazioni rispetto alla versione iniziale. È possibile aggiungere nuove spese detraibili per aumentare i rimborsi e modificare le modalità di compilazione senza perdere le modifiche già inserite. La piattaforma resterà aperta fino alla scadenza prevista per la presentazione.

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