Orto didattico Semi di Pace | gli studenti del Giovanni XXIII protagonisti al Festival Laudato si’

Gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” hanno preso parte al Festival Laudato si’, partecipando al progetto “Abitare il Creato”. La partecipazione si è svolta nell’ambito di un'iniziativa promossa dalle Diocesi di Caserta e Capua, sotto la guida del vescovo monsignor Pietro Lagnese. La scuola, diretta dalla dirigente Matrona De Matteis, ha portato in evidenza il proprio orto didattico “Semi di Pace”.

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