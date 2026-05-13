Zeekr corre con la Diamond League | l’elettrico premium entra nella pista dei grandi campioni

Una nuova sfida si apre nel mondo dell’automobilismo elettrico, con una casa produttrice che entra nel circuito della Diamond League, il massimo livello delle competizioni di atletica leggera. La presenza di questa vettura sulla pista richiede un’organizzazione accurata, che coordina tutti gli aspetti prima della partenza, durante la gara e al termine. La sfida tra tecnologia e sport si svolge anche fuori dalla corsia, tra preparativi e strategie di gestione.

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La pista racconta solo l’ultimo tratto della performance. Prima dello sparo, prima del salto, prima dell’arrivo al fotofinish, c’è una macchina organizzativa che deve funzionare con la stessa precisione degli atleti. Trasferimenti, tempi stretti, media, ospitalità e logistica diventano parte dello spettacolo. È qui che entra in gioco Zeekr, marchio di mobilità elettrica premium, confermato Official Mobility Partner della Wanda Diamond League per il 2026. Mobilità elettrica per eventi ad alta intensità. La partnership porterà una flotta completamente elettrica composta da Zeekr X, Zeekr 7X e dalla nuova 7GT al servizio di atleti, team, media e organizzazione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Zeekr corre con la Diamond League: l’elettrico premium entra nella pista dei grandi campioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Zeekr, arriva in Italia il brand premium di Geely, hi-tech e 100% elettrico(Adnkronos) – Dopo lo sbarco nel 2025 con Geely, Jameel Motors Italia porta sul nostro mercato anche Zeekr, un brand premium che arriva con due Suv,... Zeekr arriva in Italia con tre modelli premium della gamma elettricaEcco la Zeekr X perfettamente a suo agio tra gli yacht ancorati al porto di Fiumicino, con le sue linee scolpite per 4. Argomenti più discussi: Zeekr Official Mobility Partner della Diamond League 2026: mobilità elettrica per l’atletica mondiale; Mercedes CLA 250+ EQ: prova su strada, autonomia record e tecnologia della berlina elettrica. Zeekr: un nuovo marchio sbarca in Italia, con quattro modelliUn nuovo marchio cinese arriva in Italia. Si tratta di Zeekr, il brand premium di mobilità elettrica di Geely Auto, che sbarca nel nostro Paese, grazie alla collaborazione con il distributore ... motorionline.com Zeekr 001 WE: debutta la nuova elettrica con oltre 1000 km di autonomiaZeekr, uno dei tanti brand del Gruppo Geely, ha presentato nelle scorse ore la nuova Zeekr 001 WE. Parliamo della prima vettura della casa automobilistica cinese ad avere la nuova batteria Qilin 3.0 ... motorionline.com