Oggi, all’arrivo a Pechino, Donald Trump si trova in un contesto molto diverso rispetto al 2017, quando aveva ricevuto un’accoglienza senza precedenti. In quella occasione, il presidente degli Stati Uniti aveva ricevuto onori eccezionali, mentre questa volta si prevede un’atmosfera più contenuta. La visita segna un momento importante nei rapporti tra i due paesi, con incontri che si svolgono in una fase di tensione e di negoziati politici.

Sbarcando oggi a Pechino, Donald Trump avvertirà un clima molto diverso da quello quasi trionfale che trovò nel 2017, quando ottenne onori mai riservati ad alcun capo di stato. In questi anni il mondo è radicalmente cambiato, e soprattutto i due contendenti – perché di contendenti ancora dobbiamo parlare – presentano uno stato di salute radicalmente diverso. Con l’attacco all’Iran e il conseguente blocco di Hormuz, Trump si è avvitato in un vicolo cieco da cui fa fatica a uscire, e le difficoltà dell’economia americana lo testimoniano. La Cina invece è molto cresciuta e a parte i problemi che le derivano dal calo di importazioni di petrolio...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Xi e Trump, i due presidenti in una partita a scacchi

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Trump vs. China | The Trade Power Play Reshaping Asia

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