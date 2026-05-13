WWE | Guerra aperta per il titolo femminile di NXT

Nel mondo del wrestling, la competizione per il NXT Women’s Championship si fa più intensa. Lola Vice si trova al centro di questa sfida, mentre diverse atlete di rilievo hanno manifestato l’interesse a contendersi il titolo. La tensione tra le concorrenti aumenta mentre si avvicinano gli incontri decisivi per la conquista della cintura femminile nel brand nero e oro. La situazione si presenta come una vera e propria battaglia per il titolo.

La situazione attorno all’ NXT Women’s Championship si sta scaldando nel brand nero e oro, con Lola Vice che si ritrova al centro dell’attenzione mentre diverse grandi atlete stanno puntando al suo titolo. Vice ha conquistato il titolo femminile di NXT sconfiggendo Jacy Jayne e Kendal Grey a NXT Stand and Deliver. Da allora ha già difeso il titolo con successo contro Jayne in un incontro singolo, quello che è stato il suo ultimo match nella promotion prima del passaggio di Jacy al main roster. Lola Vice nel mirino: Attacchi, tradimenti e colpi di scena. Da quando Jayne è salita di livello, diverse lottatrici hanno iniziato a contendersi una chance per il titolo.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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FULL MATCH: Stephanie Vaquer vs. Jacy Jayne | NXT Womens Title Match: NXT, May 27, 2025

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