La presentazione della nuova maglia della squadra di calcio è avvenuta ieri sui social e negli store ufficiali. La campagna promozionale non ha più utilizzato il nome e l’immagine di un calciatore che in passato aveva ricoperto il ruolo di protagonista. La squadra ha scelto di comunicare il nuovo look attraverso altri metodi, senza mettere al centro un singolo atleta.

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© Juventusnews24.com - Vlahovic non è più l’uomo copertina Juve: cosa ci dice la presentazione della nuova maglia

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