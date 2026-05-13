Vlahovic non è più l’uomo copertina Juve | cosa ci dice la presentazione della nuova maglia

Da juventusnews24.com 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La presentazione della nuova maglia della squadra di calcio è avvenuta ieri sui social e negli store ufficiali. La campagna promozionale non ha più utilizzato il nome e l’immagine di un calciatore che in passato aveva ricoperto il ruolo di protagonista. La squadra ha scelto di comunicare il nuovo look attraverso altri metodi, senza mettere al centro un singolo atleta.

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