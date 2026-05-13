visite gratuite nelle piazze di napoli domani prevenzione per tiroide e nei

Domani, nelle piazze di Napoli, si svolgeranno visite gratuite dedicate alla prevenzione della tiroide e delle neoplasie. L'iniziativa prevede l'allestimento di punti di controllo accessibili a tutti i cittadini, con personale sanitario presente per effettuare screening e fornire informazioni. L'obiettivo è promuovere l’attenzione sulla salute e favorire diagnosi tempestive, portando le attività di prevenzione fuori dagli ambulatori tradizionali.

Tempo di lettura: 2 minuti La prevenzione esce dagli ambulatori e incontra direttamente i cittadini nelle piazze della città. È questo lo spirito di “Il Pascale scende in Piazza”, l’iniziativa promossa dall’Istituto dei tumori di Napoli che punta a trasformare la prevenzione oncologica in un gesto semplice, gratuito e accessibile a tutti. Dopo il primo appuntamento dello scorso 6 marzo, domani mattina il truck con gli specialisti oncologi del Pascale farà tappa a Fuorigrotta, in piazza Italia, in occasione della Giornata Mondiale della Tiroide e del Mese Europeo della Prevenzione del Melanoma e dei Tumori della Pelle. Una giornata dedicata all’informazione, agli screening gratuiti e alla sensibilizzazione su due ambiti della salute spesso sottovalutati ma fondamentali: la tiroide e la prevenzione dermatologica.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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