Violenza di genere | una panchina a forma di fiore alla Reggia

Una panchina a forma di fiore è stata installata alla Reggia di Caserta nell’ambito di un evento dedicato alla lotta contro la violenza di genere. L’iniziativa, intitolata “La libertà fiorisce dove non c’è violenza”, ha coinvolto diverse persone e rappresentanti di associazioni, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica su questa problematica. La cerimonia si è svolta nel cortile della storica residenza reale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui