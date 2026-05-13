Violenza di genere | una panchina a forma di fiore alla Reggia
Una panchina a forma di fiore è stata installata alla Reggia di Caserta nell’ambito di un evento dedicato alla lotta contro la violenza di genere. L’iniziativa, intitolata “La libertà fiorisce dove non c’è violenza”, ha coinvolto diverse persone e rappresentanti di associazioni, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica su questa problematica. La cerimonia si è svolta nel cortile della storica residenza reale.
“La libertà fiorisce dove non c’è violenza”, questo il principio ispiratore dell'iniziativa contro la violenza di genere svoltosi alla Reggia di Caserta.L'incontro, organizzato dal Museo del Ministero della Cultura in collaborazione con la cooperativa sociale EVA e con la Fondazione Una Nessuna.🔗 Leggi su Casertanews.it
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