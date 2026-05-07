Stop alla violenza di genere al vivaio ravennate viene inaugurata una nuova panchina rossa

In occasione dell'avvio di "Giardini segreti", l'iniziativa diffusa dedicata alla scoperta degli spazi verdi del territorio, il 9 e il 10 maggio l'azienda florovivaistica Campri Sauro ospita l'inaugurazione di una nuova panchina rossa. L'appuntamento rientra all'interno della rassegna Floris.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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