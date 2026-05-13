Viola l' affidamento in prova e minaccia un candidato sindaco | arrestato 43enne

Un uomo di 43 anni di Tricase è stato arrestato dopo aver violato le condizioni di affidamento in prova e aver minacciato un candidato sindaco durante un comizio. L’episodio è avvenuto nel corso di un evento pubblico, portando all’intervento delle forze dell’ordine. La polizia ha eseguito l’arresto e ora l’uomo si trova a disposizione delle autorità competenti.

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TRICASE – Viola le prescrizioni e minaccia il candidato sindaco durante il comizio: nuovi guai per Stefano Russo, 43enne di Tricase. I carabinieri della stazione locale, nella giornata di ieri, hanno infatti arrestato. L’uomo si trovava già in regime di affidamento in prova ai servizi sociali dal.🔗 Leggi su Lecceprima.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Novara, viola l’affidamento in prova: arrestato 36enneIl provvedimento del Tribunale di Novara dopo le violazioni delle prescrizioni e gli insulti agli agenti durante un controllo della Polizia di Stato... Temi più discussi: Viola l'affidamento in prova ai servizi sociali, 46enne in carcere; Viola l'affidamento in prova, 42enne finisce in carcere; Tar Lazio: illegittima la rimodulazione tardiva della tariffa incentivante; Maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale, 59enne condannato a 4 anni finisce in carcere. Preoccupazioni per l'inquinamento dell'aria di BambuLab negli interni? reddit ETNA WORK DI SPARACINO SONIA E GUTTADAURO MASSIMILIANO S.N.C - Results on X | Live Posts & Updates x.com Tricase, viola l’affidamento e minaccia candidato Sindaco. Arrestato 44enneUn 44enne di Tricase, già in affidamento ai servizi sociali per atti persecutori, torna in carcere dopo aver interrotto un comizio elettorale rivendicando il controllo del quartiere. leccenews24.it Viola l'affidamento in prova ai servizi sociali, 46enne in carcereCREDERA RUBBIANO - Nella serata del 4 maggio, i carabinieri di Montodine hanno tratto in arresto, in esecuzione di un decreto dell’Ufficio di Sorveglianza di Mantova, un 46enne pregiudicato, già sotto ... laprovinciacr.it