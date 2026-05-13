Villa Pamphilj visita straordinaria al Casino del Bel Respiro | quando prenotare

Villa Pamphilj è uno dei parchi più frequentati della città, noto per i suoi spazi verdi e le aree storiche. Questa settimana è possibile visitare il Casino del Bel Respiro in occasioni di aperture straordinarie, con prenotazioni che si possono effettuare online. La struttura, che si trova all’interno del parco, richiama l’attenzione per la sua architettura e il suo stile storico, attirando visitatori di ogni età.

È uno dei luoghi più amati e fotografati della Capitale, meta quotidiana di romani e turisti che restano ogni volta incantati dalla sua bellezza senza tempo. Villa Pamphilj continua a essere un punto di riferimento per chi cerca natura, arte e storia nel cuore di Roma. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riverai notizie sulle prossime visite gratuite e sugli gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Tra viali alberati, giardini seicenteschi e panorami mozzafiato, custodisce un autentico gioiello architettonico: il Casino del Bel Respiro, conosciuto anche come Casino del Bel Respiro. Un capolavoro voluto da Innocenzo...🔗 Leggi su Funweek.it

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