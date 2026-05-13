Videogiochi in Italia | mercato a 2,4 miliardi e boom di console

Il mercato dei videogiochi in Italia vale circa 2,4 miliardi di euro, con un aumento delle vendite di console. Mentre le vendite di software registrano una diminuzione, le console continuano a registrare una crescita nelle vendite. In Italia sono circa 14 milioni i videogiocatori che hanno modificato le proprie abitudini di gioco negli ultimi anni. Le tendenze di consumo e le preferenze cambiano, influenzando il settore.

? Domande chiave Perché le vendite di software calano mentre le console crescono?. Come cambiano le abitudini di 14 milioni di videogiocatori italiani?. Quanto tempo passano davanti allo schermo gli adolescenti tra i 12 e i 17 anni?. Perché gli utenti preferiscono gli abbonamenti al possesso fisico dei giochi?.? In Breve Software pesa per 1,8 miliardi di euro, il 77% del mercato totale.. Vendite console cresciute del 3% a 400 milioni di euro.. Accessori in calo del 5% con valore di 152 milioni di euro.. 14,2 milioni di utenti con media di 7 ore e 53 minuti settimanali.. Il mercato dei videogiochi in Italia raggiunge quota 2,4 miliardi di euro nel 2025, segnando una fase di consolidamento dopo la crescita registrata negli anni precedenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Il mercato dei videogiochi in Italia è stabile a 2,4 miliardi. Cresce il tempo di gioco. Digitale e abbonamenti in espansione, fisico ancora rilevante #ANSA x.com

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