Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2026 ore 18 | 10

Alle 18:10 del 13 maggio 2026, il servizio di Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e della regione Lazio. Il servizio, gestito dall’ente regionale, fornisce informazioni in tempo reale su eventuali disservizi o variazioni del traffico. Le comunicazioni si rivolgono agli utenti della strada, per aiutarli a pianificare gli spostamenti e conoscere le condizioni della viabilità locale.

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