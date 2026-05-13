Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2026 ore 18 | 10
Alle 18:10 del 13 maggio 2026, il servizio di Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e della regione Lazio. Il servizio, gestito dall’ente regionale, fornisce informazioni in tempo reale su eventuali disservizi o variazioni del traffico. Le comunicazioni si rivolgono agli utenti della strada, per aiutarli a pianificare gli spostamenti e conoscere le condizioni della viabilità locale.
Astral infomobilità bentrovate l'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare lunghe code per traffico intenso tra Roma Fiumicino e Tiburtina in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si sta in coda per l'intenso traffico tra Pescaccio ed Aurelia caccia e Salaria in più avanti tra Bufalotta incasina Rimanendo in terra per incidente code tra le uscite Laurentino e Colomba sul tratto Urbano coda altezza Portonaccio direzione tangenziale a te mentre in senso contrario si rallenta per lo svincolo per Tor Cervara ed il grande raccordo anulare difficoltà di immissione in carreggiata interna...🔗 Leggi su Romadailynews.it
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