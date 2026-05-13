Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2026 ore 10 | 25

Alle ore 10:25 del 13 maggio 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella regione Lazio. La comunicazione, rivolta agli utenti, fornisce informazioni sulle condizioni del traffico e eventuali disagi nella zona di Roma, con dettagli sulla situazione attuale delle strade e delle arterie principali. La redazione prosegue con l'invio di aggiornamenti costanti per informare gli automobilisti sulla situazione del momento.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio perché moda Latina aggiornamento sulla Pontina per interventi di manutenzione programmata chiusura temporanea della strada a Borgo Isonzo in direzione Roma con deviazione del traffico su via Ferrazza la viabilità cambia a seconda delle esigenze di cantiere code a partire già dalla Migliara 43 è sempre sulla Pontina è stato risolto l'incidente tra Castel Romano e Pomezia Nord in direzione Latina ora la circolazione è regolare ci spostiamo a Roma tratto Urbano della A24 dove permangono code a tratti tra Raccordo Anulare e....🔗 Leggi su Romadailynews.it

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