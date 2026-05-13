Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2026 ore 10 | 25

Da romadailynews.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 10:25 del 13 maggio 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella regione Lazio. La comunicazione, rivolta agli utenti, fornisce informazioni sulle condizioni del traffico e eventuali disagi nella zona di Roma, con dettagli sulla situazione attuale delle strade e delle arterie principali. La redazione prosegue con l'invio di aggiornamenti costanti per informare gli automobilisti sulla situazione del momento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio perché moda Latina aggiornamento sulla Pontina per interventi di manutenzione programmata chiusura temporanea della strada a Borgo Isonzo in direzione Roma con deviazione del traffico su via Ferrazza la viabilità cambia a seconda delle esigenze di cantiere code a partire già dalla Migliara 43 è sempre sulla Pontina è stato risolto l'incidente tra Castel Romano e Pomezia Nord in direzione Latina ora la circolazione è regolare ci spostiamo a Roma tratto Urbano della A24 dove permangono code a tratti tra Raccordo Anulare e....🔗 Leggi su Romadailynews.it

viabilit224 roma regione lazio del del 13 05 2026 ore 10 25
© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2026 ore 10:25
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-05-2026 ore 13:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare...

Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 13:25Astral infomobilità infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali strade e autostrade della Regione fanno eccezione...

Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 08:40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-05-2026 ore 19:40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-05-2026 ore 19:10.

viabilità roma regione viabilità roma regione lazioViabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2026 ore 07:25Astral infomobilità un Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio al momento ci sono lunghi ... romadailynews.it

viabilità roma regione viabilità roma regione lazioRoma-Lazio si gioca lunedì sera: Olimpico blindato, domani il vertice sicurezzaRoma-Lazio si gioca lunedì sera: vertice sicurezza per Olimpico, Foro Italico, tifosi, controlli e viabilità nella Capitale ... romait.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web